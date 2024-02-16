Оксфорд и Кембридж пошли на шантаж ради решения глобальной проблемы

FT: Оксфорд и Кембридж пригрозили банкам вывести £5 млрд из-за нефти и газа

Старейшие британские университеты, Оксфорд и Кембридж, шантажируют банки, требуя прекратить финансировать поставки ископаемого топлива. В противном случае вузы грозят вывести со своих счетов 5 миллиардов фунтов стерлингов, пишет Financial Times (FT).

В состав коалиции, требующей от кредитных организаций ускорить декарбонизацию, входит 60 учебных заведений Великобритании, в том числе университеты Эдинбург и Лидса, Университетский колледж Лондона и Лондонская школа экономики. Руководство образовательных учреждений уведомило банки о том, что не позволит вкладывать свои средства в новые нефтегазовые и угольные проекты.

Такое решение, как отмечает издание, продиктовано давлением, которое студенты оказали на руководство. К концу февраля банки должны отчитаться о текущем финансировании топливной промышленности и стратегии по достижению нулевых выбросов углекислого газа (CO2) к 2050 году. Единственным банком, который на данный момент соответствует требованиям, озвученным коалицией, является французский La Banque Postale.

В 2021 году на международном климатическом саммите Организации Объединенных Наций (ООН) COP26 была поставлена цель сдержать рост глобальных температур ниже 1,5 градуса по Цельсию и снизить глобальные выбросы метана на 40 процентов к 2030 году. Также к концу десятилетия планируется прекратить добычу ископаемого топлива. Кроме того, в ООН считают возможным к этому сроку утроить мощности возобновляемых источников энергии и в два раза повысить эффективность их использования во всем мире, а к 2050 году — достичь нулевых выбросов CO2.

Ранее экоактивистка Грета Тунберг подала в суд на родную страну за бездействие в борьбе с глобальной катастрофой. Защитница природы убеждена, что климатическая политика Швеции противоречит конституции и Европейской конвенции о правах человека.