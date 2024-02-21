Боец ММА Дацик подписал контракт с Минобороны

Боец ММА Вячеслав Дацик подписал контракт с Минобороны и отправится в зону СВО

Российский боец смешанного стиля (ММА) Вячеслав Дацик подписал контракт с Минобороны и отправится в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украину. Об этом в среду, 21 февраля, сообщает ТАСС.

По информации агентства, боец подписал с ведомством бессрочный контракт. Отмечается, что вместе с Дациком в зону спецоперации отправится и его сын Ярослав.

В январе сообщалось, что Дацик получил ранение в зоне СВО. На опубликованных из больницы фото спортсмен демонстрирует рваные раны левой руки, при этом его правая рука частично перемотана бинтом. Позднее Дацик опроверг эту информацию, отметив, что его покусала собака и он находится дома.

43-летний Дацик провел 15 боев по правилам ММА, в которых одержал семь побед и потерпел восемь поражений. В боксе на его счету восемь побед (пять из которых — нокаутом) при трех поражениях.