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20:17, 20 января 2024Спорт

Дацик отреагировал на информацию о получении ранения в зоне СВО

Дацик опроверг получение ранения в зоне СВО и рассказал о нападении собаки
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российский боец смешанного стиля (ММА) Вячеслав Дацик отреагировал на информацию о получении ранения в зоне СВО. Его слова приводит «Матч ТВ».

Дацик опроверг получение ранения при выполнении боевой задачи. Он рассказал, что в начале января на него напала собака. «Это дома. Американский буль», — заявил боец.

Ранее боец MMA Никита Ворожбитов опубликовал снимки Дацика из больницы, на которых видны рваные раны левой руки. Автор отмечал, что спортсмен получил ранение в зоне спецоперации.

В ММА 43-летний Дацик выиграл семь поединков и проиграл восемь. В боксе он одержал восемь побед (пять из которых нокаутом) и потерпел три поражения.

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      Андрей Стрельцов
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