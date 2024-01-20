Российский боец MMA Вячеслав Дацик получил ранение в зоне СВО

Российский боец смешанного стиля (ММА) Вячеслав Дацик получил ранение в зоне спецоперации (СВО). Об этом сообщает в Telegram-канале боец MMA Никита Ворожбитов.

На опубликованных фото из больницы Дацик демонстрирует рваные раны левой руки. При этом правая рука спортсмена частично перемотана бинтом. Отмечается, что он получил ранение в ходе выполнения боевой задачи.

19 августа Дацик победил британца Оли Томпсона в первом раунде поединка по правилам бокса. Схватка в тяжелом весе возглавила турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве.

В ММА 43-летний Дацик выиграл семь поединков и проиграл восемь. В боксе он одержал восемь побед (пять из которых нокаутом) и потерпел три поражения.