Экспертиза установила сумму недоимки по делу Блиновской

Экспертиза установила по делу блогера Блиновской 906 млн рублей недоимки

Сумма недоимки по делу блогера Елены Блиновской составила около 906 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным источника, изначально следственный орган установил сумму недоимки в размере около 918 миллионов рублей, дополнительная проверка установила сумму до 907 миллионов рублей. А экономическая экспертиза снизила ее еще почти на миллион.

13 февраля Мосгорсуд отказался освободить Блиновскую из-под стражи. Мера пресечения оставлена без изменения. Блогер содержится в СИЗО в четырехместной камере.

Блиновская была задержана в апреле 2023 года по подозрению в неуплате налогов и отмывании денежных средств. В январе ей также предъявили обвинение в двух эпизодах по статье о неправомерном обороте средств платежей.