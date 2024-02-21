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16:35, 21 февраля 2024Силовые структуры

Экспертиза установила сумму недоимки по делу Блиновской

Экспертиза установила по делу блогера Блиновской 906 млн рублей недоимки

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Сумма недоимки по делу блогера Елены Блиновской составила около 906 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным источника, изначально следственный орган установил сумму недоимки в размере около 918 миллионов рублей, дополнительная проверка установила сумму до 907 миллионов рублей. А экономическая экспертиза снизила ее еще почти на миллион.

13 февраля Мосгорсуд отказался освободить Блиновскую из-под стражи. Мера пресечения оставлена без изменения. Блогер содержится в СИЗО в четырехместной камере.

Блиновская была задержана в апреле 2023 года по подозрению в неуплате налогов и отмывании денежных средств. В январе ей также предъявили обвинение в двух эпизодах по статье о неправомерном обороте средств платежей.

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