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16:23, 21 февраля 2024Экономика

Клиентам Киви Банка назвали способ вернуть деньги со счетов

Экономист Юденков: клиентам Киви Банка вернут деньги без дополнительных действий

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Деньги клиентам Киви Банка будут возвращены в обязательном порядке в размере страховой суммы, никаких дополнительных действий для этого предпринимать не нужно. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил экономист, профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков. Проблемы, по его словам, могут возникнуть только у тех, кто хранил в банке больше 1 миллиона 400 тысяч рублей.

«Если у вас лежат деньги на счету в Киви Банке, вам их вернут через уполномоченный банк, который Центробанк объявит сегодня или завтра. Отвечает за это Агентство по страхованию вкладов, компенсируются все суммы до 1 миллиона 400 тысяч рублей. Дополнительно ничего делать не нужно: вы приходите в банк и вам возвращают деньги», — сказал Юденков.

Шанс, по его словам, есть и на возвращение сумм свыше 1 миллиона 400 тысяч. Для этого нужно будет написать специальное заявление.

«Вы пишете заявление, что получили страховую сумму, но остались еще деньги. Процедура стандартная, безболезненная, отработанная. Гарантий здесь уже нет, но вероятность вернуть все деньги высокая, хотя я не знаю, с каким балансом закрылся банк», — уточнил экономист.

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Ранее платежные терминалы Киви Банка в Москве прекратили работу вскоре после того, как Центробанк объявил об отзыве лицензии на проведение банковских операций у Киви Банка.

При попытке воспользоваться автоматом появляется надпись, что платежи временно не принимаются, и предлагается поискать другой терминал. Также известно, что банк закрыл офисы в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

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      Наталия Белова
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