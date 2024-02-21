Терминалы Qiwi перестали работать в Москве

После отзыва лицензии у «Киви банка» в Москве перестали работать терминалы Qiwi

Платежные терминалы Qiwi в Москве прекратили работу вскоре после того, как Центробанк объявил об отзыве лицензии на проведение банковских операций у «Киви банка». Об этом со ссылкой на собственных корреспондентов сообщает ТАСС.

При попытке воспользоваться автоматом появляется надпись, что платежи временно не принимаются, и предлагается поискать другой терминал. Ранее стало известно, что банк закрыл офисы в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

Также с утра прекратил работу Contact — одна из двух самым популярных систем трансграничных переводов, которые продолжали работать в России после введения западных санкций. Представитель Центробанка подтвердил, что решение регулятора делает невозможным продолжение деятельности сервиса.

Остановлена и работа Qiwi-кошельков. С них невозможно вывести или снять средства. При этом в ЦБ указали, что на зависшие там средства не распространяется система по страхованию вкладов. Выплаты смогут получить только клиенты банка, которые держали в нем средства на традиционных счетах.

Председатель совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов указал, что Qiwi является скорее инфраструктурной компанией, чьи сервисы были высокотехнологичны. По его мнению, на замещение такого серьезного игрока рынку потребуется много времени и усилий.