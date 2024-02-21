Президент Обрадор: политикам следует читать произведения русских классиков

Политикам необходимо читать произведения русских классиков, убежден президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Интервью политика порталу Canal Red опубликовано на YouTube.

По его словам, самое лучшее в России — это писатели и литература. Обрадор убежден, что для того, чтобы заниматься политикой или любой другой деятельностью, связанной с социальными вопросами, нужно читать произведения таких великих писателей, как Лев Толстой и Николай Гоголь.

«Конечно, "Преступление и наказание" [Федора] Достоевского. Их произведения прекрасны», — призвал президент.

В 2023 году президент России Владимир Путин заявил, что у политики киевских властей и Запада по уничтожению всего русского нет будущего.