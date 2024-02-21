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19:07, 21 февраля 2024Мир

Президент Мексики призвал политиков читать русскую классику

Президент Обрадор: политикам следует читать произведения русских классиков

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Политикам необходимо читать произведения русских классиков, убежден президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Интервью политика порталу Canal Red опубликовано на YouTube.

По его словам, самое лучшее в России — это писатели и литература. Обрадор убежден, что для того, чтобы заниматься политикой или любой другой деятельностью, связанной с социальными вопросами, нужно читать произведения таких великих писателей, как Лев Толстой и Николай Гоголь.

«Конечно, "Преступление и наказание" [Федора] Достоевского. Их произведения прекрасны», — призвал президент.

В 2023 году президент России Владимир Путин заявил, что у политики киевских властей и Запада по уничтожению всего русского нет будущего.

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