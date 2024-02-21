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13:43, 21 февраля 2024Спорт

Тарасова оценила перспективы Загитовой в роли менеджера школы фигурного катания

Тарасова заявила, что Загитова будет успешным менеджером школы фигурного катания
Алина Загитова

Алина Загитова. Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила перспективы Алины Загитовой в роли менеджера школы фигурного катания. Ее слова в среду, 21 февраля, приводит РИА Новости.

«Мне кажется, что у Алины все получится. Она такая успешная девушка, что у нее все получается. Что же это за профессия такая, в которой у нее может не получиться?» — посчитала Тарасова.

20 февраля министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что 21-летняя Загитова станет генеральным менеджером собственной спортивной школы в Казани. Бывшая фигуристка займется подбором тренеров, будет «курировать работу и ставить задачи».

В 2019 году фигуристка приостановила карьеру, сосредоточившись на работе телеведущей. В частности, она в паре с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным вела шоу «Ледниковый период». Впоследствии Загитова неоднократно подвергалась критике за косноязычие, кроме того, бывшая спортсменка неоднократно попадала в скандальные истории. Так, в августе прошлого года в центре Москвы она проехала на красный свет, снимая видео для своих соцсетей.

Загитова — единственная в истории России фигуристка-одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при.

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      Андрей Стрельцов
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