Захарова ответила на претензии Сеула по поводу подарка Путина для Ким Чен Ына

Захарова ответила на претензии Сеула из-за подаренного Путиным Ким Чен Ыну Aurus

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале ответила на претензии Южной Кореи по поводу подаренного российским президентом Владимиром Путиным автомобиля Aurus лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну.

«Если у Сеула есть вопросы по поводу "соблюдения ооновских санкций" в отношении КНДР, то надо не бежать к микрофонам, а обращаться в санкционный комитет СБ ООН», — посоветовала Захарова.

Она напомнила «поборникам международно-правовой чистоты» о «санкционных войнах Запада», которые, по ее мнению, «убивают саму природу международного права» и лишают продуктов питания и медикаментов людей по всему миру.

«Будет интересно узнать, какое давление оказывает Вашингтон на Сеул, чтобы добиться нарушения законно ведущихся торговых отношений с другими странами», — написала дипломат.

Ранее МИД Южной Кореи, комментируя подарок Путина Ким Чен Ыну, напомнил, что у всех государств — членов ООН есть обязанность строго соблюдать санкции Совета Безопасности ООН против Северной Кореи. Там добавили, что продолжают следить за развитием сотрудничества Москвы и Пхеньяна.

18 января президент России Владимир Путин предоставил лидеру КНДР Ким Чен Ыну в подарок автомобиль Aurus. В Северной Корее назвали подарок свидетельством дружеских отношений.