Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
13:11, 22 февраля 2024Экономика

Мишустин назвал низкую безработицу в России достижением правительства

Мишустин заявил о рекордно низкой безработице в России за счет программ властей

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Россия в условиях санкционного давления сумела избежать роста безработицы и даже выйти на ее исторический минимум. О рекордно низкой безработице на встрече с главой Роструда Михаилом Иванковым заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает ТАСС.

Такую ситуацию глава правительства назвал достижением властей, в первую очередь речь идет о большом количестве программ, в том числе переподготовки кадров, за которые отвечает кабмин. Мишустин подчеркнул, что качество рынка труда и возможности найти работу должны быть приоритетом работы государства.

К концу 2023 года безработица в России опустилась до 2,9 процента. На этом фоне дефицит кадров стал ключевой проблемой российских предприятий.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что нехватку рабочей силы в российском агропромышленном комплексе (АПК) не удастся победить и к 2030 году. В свою очередь секретарь Совета безопасности Николай Патрушев назвал острым дефицит инженеров в стране.

Центробанк называет сохраняющуюся на российском рынке труда нехватку работников главным барьером для расширения объемов производства товаров и услуг. С этим мнением согласен 71 процент работодателей, принявший участие в опросе hh.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      «Одесса, возвращайся домой». Медведев назвал Одессу русским городом

      На Украине взорвали СВУ с листовками против мобилизации

      Медведев объяснил свой пост с фразой «я их ненавижу»

      Названы причины для выселения квартиранта из жилья

      Медведев сообщил о планах перевести программное обеспечение на российские рельсы

      Раскрыт секрет упражнения «открытие книги»

      Медведев высказался о «голой вечеринке» Ивлеевой

      Появились подробности законопроекта Зеленского о демобилизации

      Мишустин назвал низкую безработицу в России достижением правительства

      Количество военной помощи от Запада решило степень мобилизации на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше