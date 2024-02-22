Мишустин назвал низкую безработицу в России достижением правительства

Мишустин заявил о рекордно низкой безработице в России за счет программ властей

Россия в условиях санкционного давления сумела избежать роста безработицы и даже выйти на ее исторический минимум. О рекордно низкой безработице на встрече с главой Роструда Михаилом Иванковым заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает ТАСС.

Такую ситуацию глава правительства назвал достижением властей, в первую очередь речь идет о большом количестве программ, в том числе переподготовки кадров, за которые отвечает кабмин. Мишустин подчеркнул, что качество рынка труда и возможности найти работу должны быть приоритетом работы государства.

К концу 2023 года безработица в России опустилась до 2,9 процента. На этом фоне дефицит кадров стал ключевой проблемой российских предприятий.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что нехватку рабочей силы в российском агропромышленном комплексе (АПК) не удастся победить и к 2030 году. В свою очередь секретарь Совета безопасности Николай Патрушев назвал острым дефицит инженеров в стране.

Центробанк называет сохраняющуюся на российском рынке труда нехватку работников главным барьером для расширения объемов производства товаров и услуг. С этим мнением согласен 71 процент работодателей, принявший участие в опросе hh.