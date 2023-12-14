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12:30, 14 декабря 2023Экономика

Путин заявил о рекордном снижении безработицы в России

Путин заявил о рекордном в истории России снижении безработицы до 2,9 процента
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Alexander Kazakov / Sputnik / Reuters

Президент РФ Владимир Путин рассказал о снижении в стране безработицы до 2,9 процента к концу 2023 года, чего еще никогда не наблюдалось в истории современной России. Такие слова прозвучали в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляция «Итогов года с Владимиром Путиным» доступна в Rutube-канале «России 1».

В течение 2023 года глава государства неоднократно обращал внимание на снижение безработицы до исторического минимума. Долгое время она держалась на уровне трех процентов, но в октябре опустилась ниже.

В общей сложности, по данным Росстата, в России в этом месяце численность безработных составила 2,224 миллиона человек, что на 91 тысячу меньше, чем в сентябре.

Низкая безработица обострила проблему нехватки кадров. Большинство российских предприятий жалуются на дефицит рабочей силы сотрудников и необходимость брать менее квалифицированных сотрудников. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала дефицит кадров главной проблемой российской экономики, которую не решить бюджетными вливаниями и дешевыми кредитами.

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      Платон Щукин
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