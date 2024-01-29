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00:19, 30 января 2024Экономика

В Совбезе заявили об остром дефиците инженеров в России

Секретарь Совбеза Патрушев: России предстоит преодолеть дефицит инженеров
Николай Патрушев

Николай Патрушев. Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

Государству и предприятиям предстоит преодолеть дефицит инженеров в России, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Его слова приводит ТАСС.

Как сказал Патрушев, в квалифицированных кадрах нуждаются предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и других отраслей экономики.

Заявление о дефиците кадров Патрушев сделал в ходе выступления в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете («Корабелка»). На прошлой неделе университет осмотрел президент России Владимир Путин. «По результатам осмотра глава государства еще раз подчеркнул необходимость достижения научного, технологического и кадрового суверенитета», — сказал Патрушев.

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      Марина Совина
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