Глава МИД РФ Лавров прибыл в столицу Бразилии для встречи с президентом страны

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в столицу Бразилии. Об этом сообщает ТАСС.

В аэропорту главу МИД РФ встретил караул, у выхода с трапа постелили красную ковровую дорожку. В Бразилиа у Лаврова запланирована встреча с бразильским президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

Ожидается, что в столице Бразилии самолет министра должен будет пройти дозаправку и вылететь в Марокко.

20 февраля Лавров посетил Венесуэлу, где передал президенту страны Николасу Мадуро устное послание и наилучшие пожелания от российского лидера Владимира Путина. До этого Сергей Лавров посетил Кубу, где встретился с главой МИД Бруно Родригесом и президентом страны Мигелем Диас-Канелем.

Ранее Сергей Лавров принял участие в заседании глав МИД «Большой двадцатки» (G20) в Рио-де-Жанейро. Латиноамериканское турне российского министра продолжится до 22 февраля.