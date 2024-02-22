Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:37, 22 февраля 2024Мир

Сергей Лавров прибыл в столицу Бразилии

Глава МИД РФ Лавров прибыл в столицу Бразилии для встречи с президентом страны

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в столицу Бразилии. Об этом сообщает ТАСС.

В аэропорту главу МИД РФ встретил караул, у выхода с трапа постелили красную ковровую дорожку. В Бразилиа у Лаврова запланирована встреча с бразильским президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

Ожидается, что в столице Бразилии самолет министра должен будет пройти дозаправку и вылететь в Марокко.

20 февраля Лавров посетил Венесуэлу, где передал президенту страны Николасу Мадуро устное послание и наилучшие пожелания от российского лидера Владимира Путина. До этого Сергей Лавров посетил Кубу, где встретился с главой МИД Бруно Родригесом и президентом страны Мигелем Диас-Канелем.

Ранее Сергей Лавров принял участие в заседании глав МИД «Большой двадцатки» (G20) в Рио-де-Жанейро. Латиноамериканское турне российского министра продолжится до 22 февраля.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Россия выразила протест из-за оскорблений Байдена в адрес Путина

      Популярная певица снялась в прозрачном платье для журнала

      В США назвали взятие Авдеевки долгожданным событием для жителей города

      В Брянской области уничтожили беспилотник

      Захарова высказалась о решении властей Риги о переименовании улиц

      Глава МИД Украины вновь перешел на криминальный жаргон

      Путин подвез вице-премьера на КамАЗе и в шутку поинтересовался наличием денег

      Американский наемник пожаловался на атаки дронов со стороны ВС РФ

      США допустили возможность поставки Украине ракет увеличенной дальности

      Известная спортсменка взволновала фанатов откровенным нарядом для гольфа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше