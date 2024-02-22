В США вынесен первый приговор по «закону Родченкова»

Врач из США Лира получил три месяца тюрьмы за допинг по «закону Родченкова»

Американский врач Эрик Лира получил тюремный срок за распространение допинга. Об этом сообщает РИА Новости.

Лира проведет в заключении три месяца, а также должен будет выплатить штраф в размере 16,4 тысячи долларов. Таким образом, в США был вынесен первый приговор по «закону Родченкова».

В январе 2022 года США зафиксировали первый случай применения «акта Родченкова». Прокуратура воспользовалась законом, предъявив обвинение Лире. Следствие указало, что врач снабжал запрещенными препаратами как минимум двух атлетов, включая обладательницу серебра на Олимпиаде-2008.

«Акт Родченкова» был подписан предыдущим президентом США Дональдом Трампом в 2020 году. Законопроект предусматривает уголовное преследование за случаи допингового сговора на соревнованиях с американским участием.

Григорий Родченков — бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства. В 2015 году он бежал в США.