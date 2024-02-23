Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Нефтехимик
2:3
Завершен
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо Мн
0:2
1-й период
live
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Байер
Сегодня
22:30 (Мск)
Майнц
Германия - Бундеслига|23-й тур
Челси
Перенесён
Тоттенхэм Хотспур
Англия - Премьер-лига|26-й тур
Реал Сосьедад
Сегодня
23:00 (Мск)
Вильярреал
Испания - Примера|26-й тур
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
05:00 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ - регулярный чемпионат
18:44, 23 февраля 2024Спорт

Еще одна страна приостановила лицензии выступивших на Играх будущего спортсменов

Эстонский хоккейный союз приостановил лицензии участников Игр будущего в России

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Эстонский хоккейный союз (ЭХС) приостановил действие лицензий всех игроков, которые участвуют в проходящих в России Играх будущего. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Delfi.

В ЭХС заявили, что речь идет о хоккеистах, заявленных в эстонских лигах. «Представители Эстонии Владимир Башкиров, Дмитрий Кузнецов и Отар Сакхокия являлись хоккеистами тартуского клуба "Вялк 494". У Кузнецова есть опыт выступления за сборную Эстонии», — отметили в организации.

Ранее еще одна страна, Латвия, ввела такие же санкции против своих спортсменов, выступивших на Играх будущего. На турнире по фиджитал-хоккею в рамках соревнований сыграла латвийская команда Baltic Select.

Игры будущего проходят в Казани с 21 февраля по 3 марта. В международном турнире представлена 21 инновационная дисциплина. Они основаны на сочетании физической активности, современных технологий и цифровой среды.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский заявил о подготовке нового контрнаступления. Целью Украины станет Черное море

      Председатель Народного совета ДНР подшутил в ответ на попадание под санкции ЕС

      Канада расширила антироссийский санкционный список

      Бывший тренер сборной Китая по футболу получил пожизненный срок за коррупцию

      Названа дата выхода нового сериала «Гарри Поттер»

      Зеленский заявил о проблемах с поставкой военной помощи от Запада

      Раскрыта дата визита Фон дер Ляйен в Киев

      На Украине заявили о готовности воевать с Северной Кореей

      Бундестаг поддержал легализацию каннабиса в Германии

      Минобороны показало видео уничтожения американского ЗРК Patriot

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше