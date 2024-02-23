Еще одна страна приостановила лицензии выступивших на Играх будущего спортсменов

Эстонский хоккейный союз приостановил лицензии участников Игр будущего в России

Эстонский хоккейный союз (ЭХС) приостановил действие лицензий всех игроков, которые участвуют в проходящих в России Играх будущего. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Delfi.

В ЭХС заявили, что речь идет о хоккеистах, заявленных в эстонских лигах. «Представители Эстонии Владимир Башкиров, Дмитрий Кузнецов и Отар Сакхокия являлись хоккеистами тартуского клуба "Вялк 494". У Кузнецова есть опыт выступления за сборную Эстонии», — отметили в организации.

Ранее еще одна страна, Латвия, ввела такие же санкции против своих спортсменов, выступивших на Играх будущего. На турнире по фиджитал-хоккею в рамках соревнований сыграла латвийская команда Baltic Select.

Игры будущего проходят в Казани с 21 февраля по 3 марта. В международном турнире представлена 21 инновационная дисциплина. Они основаны на сочетании физической активности, современных технологий и цифровой среды.