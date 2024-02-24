Олимпийская чемпионка высказалась о международном отстранении россиян

Олимпийская чемпионка Ахаимова заявила, что отстранение делает россиян сильнее

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Ахаимова высказалась о международном отстранении российских спортсменов. Ее слова приводит РИА Новости.

По ее словам, атлетам очень тяжело. «Упал ли уровень или нет, можно будет судить только на международных соревнованиях. Думаю, что Россия одна из сильнейших стран, и, несмотря на происходящее, мы становимся только сильнее», — заявила она.

1 февраля Ахаимова объявила о завершении карьеры. «Гимнастика дала мне не только награды, но и большую школу жизни», — заявила 26-летняя россиянка. Ахаимова завоевала золотую медаль в команде на Олимпийских играх-2020 в Токио. В этой же дисциплине она является двукратным серебряным призером чемпионата мира и чемпионкой Европы.

В декабре прошлого года старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что атлеты будут пропускать соревнования до тех пор, пока Международная федерация гимнастики (FIG) не изменит критерии допуска россиян. При этом, по ее мнению, этого не произойдет.