Российская теннисистка назвала главным смыслом побед деньги

Российская теннисистка Анна Калинская заявила, что выступает ради денег

Российская теннисистка Анна Калинская в интервью YouTube-каналу What The Vlog назвала главный смысл побед.

Спортсменка заявила, что выступает ради денег. «Вопрос в том — сколько?» — посмеялась она.

23 февраля Калинская вышла в финал турнира категории WTA 1000 в Дубае. В полуфинале отечественная теннисистка обыграла первую ракетку мира Игу Швентек. В решающей встрече Калинская, которая занимает 40-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сыграет с итальянкой Жасмин Паолини. Матч пройдет 24 февраля.

13 ноября боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Вячеслав Борщев объяснил, почему выступает ради денег, а не России. Спортсмен заявил, что дерется ради выплат, так как это его работа.