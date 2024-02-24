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18:47, 24 февраля 2024Спорт

Российская теннисистка назвала главным смыслом побед деньги

Российская теннисистка Анна Калинская заявила, что выступает ради денег

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российская теннисистка Анна Калинская в интервью YouTube-каналу What The Vlog назвала главный смысл побед.

Спортсменка заявила, что выступает ради денег. «Вопрос в том — сколько?» — посмеялась она.

23 февраля Калинская вышла в финал турнира категории WTA 1000 в Дубае. В полуфинале отечественная теннисистка обыграла первую ракетку мира Игу Швентек. В решающей встрече Калинская, которая занимает 40-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сыграет с итальянкой Жасмин Паолини. Матч пройдет 24 февраля.

13 ноября боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Вячеслав Борщев объяснил, почему выступает ради денег, а не России. Спортсмен заявил, что дерется ради выплат, так как это его работа.

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      Анастасия Борисова
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