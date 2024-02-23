Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Нефтехимик
2:3
Завершен
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо Мн
0:5
3-й период
live
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Байер
Сегодня
22:30 (Мск)
Майнц
Германия - Бундеслига|23-й тур
Челси
Перенесён
Тоттенхэм Хотспур
Англия - Премьер-лига|26-й тур
Реал Сосьедад
Сегодня
23:00 (Мск)
Вильярреал
Испания - Примера|26-й тур
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
05:00 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ - регулярный чемпионат
20:18, 23 февраля 2024Спорт

Россиянка обыграла первую ракетку мира и вышла в финал турнира в Дубае

Калинская обыграла первую ракетку мира Швентек и вышла в финал турнира в Дубае
Анна Калинская

Анна Калинская. Фото: Amr Alfiky / Reuters

Россиянка Анна Калинская вышла в финал турнира категории WTA 1000 в Дубае. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В полуфинале отечественная теннисистка обыграла первую ракетку мира Игу Швентек. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу россиянки. Теннисистки провели на корте 1 час 41 минуту.

В финале Калинская, которая занимает 40-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) сыграет с итальянкой Жасмин Паолини (26 место в списке). Матч назначен на 24 февраля.

Ранее российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала о вспышке вируса на турнире в Дубае. «Многие девочки подхватили вирус, и я не стала исключением, приходилось играть с симптомами болезни», — поделилась она.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Польские власти не приехали на встречу с премьер-министром Украины

      Неустановленный летательный аппарат упал в российском регионе

      Минфин США ввел санкции против Тульского оружейного завода

      Небензя и Полянский покинули заседание Генассамблеи ООН

      Зеленский посетит Армению

      Задержанный по запросу Украины Чуркин занялся получением убежища

      Российских школьников начали учить уничтожать немецкие танки

      Россиянка обыграла первую ракетку мира и вышла в финал турнира в Дубае

      Политолог назвал преимущества кандидатов в президенты США Байдена и Трампа

      Живущему с военнослужащими на передовой коту подарили бронежилет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше