Российская теннисистка рассказала о вспышке вируса на турнире в Дубае

Теннисистка Потапова рассказала, что подхватила вирус на турнире WTA в Дубае

Российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала в Telegram-канале о вспышке вируса на турнире категории WTA 1000 в Дубае.

«Многие девочки подхватили вирус, и я не стала исключением, приходилось играть с симптомами болезни», — поделилась спортсменка. Она отметила, что теперь хочет дать организму отдохнуть, чтобы успеть восстановиться и подготовиться к соревнованиям в Индиан-Уэллсе.

22 февраля казахстанская теннисистка Елена Рыбакина снялась с турнира в Дубае из-за желудочно-кишечного заболевания. Потапова завершила выступление в третьем круге, уступив китаянке Чжэнь Циньвэнь со счетом 3:6, 2:6.

Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) не вводили запреты на участие россиян и белорусов в турнирах под своей эгидой. Спортсмены продолжают соревноваться в нейтральном статусе.