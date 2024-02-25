Министр спорта сделал заявление об участии россиян в Олимпийских играх-2024

Матыцин: ждем финального решения и рекомендаций МОК по участию россиян в ОИ-2024

Министр спорта России Олег Матыцин сделал заявление об участии россиян в Олимпийских играх (ОИ) 2024 года. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Ждем финального решения Международного олимпийского комитета (МОК) и финальных рекомендаций по участию наших спортсменов. И совместно с Олимпийским комитетом России (ОКР) и спортивным сообществом примем решение», — отметил он. По его словам, ключевым при принятии решения будет уважение российских спортсменов и тренеров, соблюдение их прав и интересов, а также базовых принципов олимпийской хартии.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Министерству спорта и ОКР сформировать предложения по участию российских атлетов в летних Играх в Париже.

В декабре 2023-го МОК принял решение допустить россиян и белорусов к Олимпиаде-2024. Они смогут принять участие в турнире в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом в Париж не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.