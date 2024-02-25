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10:32, 25 февраля 2024Спорт

В России оценили приостановку Эстонией лицензий выступивших на Играх будущего

Колобков: санкции Эстонии против выступивших на Играх будущего были ожидаемы

Фото: Unsplash

Бывший министр спорта России Павел Колобков оценил приостановку Эстонией лицензий хоккеистов, выступивших на Играх будущего в Казани. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению Колобкова, санкции со стороны Эстонского хоккейного союза были ожидаемы. «Они пытаются всегда быть первее первых, они пытаются всем продемонстрировать свою активную позицию. На любых площадках, это касается не только спорта», — заявил он.

Колобков призвал Эстонию и Латвию заняться развитием спорта, а не решением через него политических задач. «Мы уже давно на их решения никак не реагируем, потому что это стало смешным», — заключил экс-министр.

23 февраля Латвия и Эстония приостановили действие лицензий хоккеистов, которые участвуют в Играх будущего. Ранее сейм Латвии принял поправки к Закону о спорте, запрещающие национальным сборным по игровым видам спорта соревноваться с командами России и Белоруссии.

Игры будущего проходят в Казани с 21 февраля по 3 марта. В международном турнире представлена 21 инновационная дисциплина. Они основаны на сочетании физической активности, современных технологий и цифровой среды.

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