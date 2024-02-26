Песков прокомментировал информацию о переговорах по обмену Навального

Песков рассказал, что не слышал о соглашениях по обмену Навального на Соколова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что ему ничего не известно о соглашениях, которые якобы предполагали обмен Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России).

«Мне ничего не известно о таких соглашениях», — отметил представитель Кремля.

Ранее соратница Навального Мария Певчих (признана в РФ иноагентом) заявила, что незадолго до ухода Навального Россия, США и Германия вели переговоры об обмене его и двух американцев на россиянина Вадима Соколова.

Согласно заявлению УФСИН, 16 февраля, после прогулки Навальный почувствовал себя плохо. Прибывшие врачи провели все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали, врачи не смогли спасти его.

Ранее Дмитрий Песков также заявил, что Кремль не имеет никакого отношения к вопросу выдачи тела Алексея Навального его родным и не мог оказывать давления в этой ситуации.

23 февраля сообщалось, что мать Навального, Людмила, в сопровождении следователей побывала в морге в Салехарде, где ей было показано тело сына. Спустя несколько дней российские СМИ сообщили, что Навального могут похоронить на Борисовском кладбище столицы 29 февраля.