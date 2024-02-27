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11:41, 27 февраля 2024Спорт

«Барселона» лишила статуса легенды осужденного футболиста Алвеса

«Барселона» лишила статуса легенды клуба осужденного за изнасилование Алвеса

Фото: Europa Press / D.Zorrakino / Globallookpress.com

«Барселона» лишила статуса легенды клуба осужденного за изнасилование футболиста Дани Алвеса. Об этом сообщает Sport.es.

Команда удалила профиль Алвеса из раздела «Легендарные игроки» на сайте. Отмечается, что «Барселона» сделала это только после вынесения окончательного решения по делу.

22 февраля суд вынес Алвесу приговор — он получил 4,5 года лишения свободы. Спортсмена арестовали 20 января 2023 года. По словам предполагаемой потерпевшей, 30 декабря 2022 года в одном из ночных клубов Барселоны футболист запер ее в туалете, где избил и изнасиловал.

Вместе с «Барселоной» Алвес шесть раз выигрывал чемпионат Испании, по три раза брал Кубок и Суперкубок страны, побеждал в Лиге чемпионов и завоевывал Суперкубок УЕФА. Также вместе с каталонцами он трижды становился победителем Клубного чемпионата мира.

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      Дарья Коршунова
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