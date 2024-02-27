Бывший боец «Ахмата» поднял чеченский флаг в Авдеевке

Служивший в «Ахмате» военный Лаптев поднял флаг Чечни в Авдеевке

Курганский военнослужащий Владимир Лаптев, который ранее служил в спецназе «Ахмат», поднял флаг Чечни в Авдеевке. Об этом он рассказал URA.ru.

«Подняли чеченский флаг в Авдеевке», — сказал бывший военный «Ахмата». Лаптев добавил, что носил с собой чеченский флаг со времен службы в спецназе.

Авдеевка, расположенная под Донецком, перешла под контроль российских сил 17 февраля. Через два дня российские войска заняли более выгодные рубежи в районе города. В тот же день Минобороны сообщило об установлении контроля над авдеевским коксохимическим заводом.

27 февраля украинская армия покинула часть позиций на второй линии обороны у села Орловка на авдеевском направлении после массированных ударов ВС России.