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16:13, 27 февраля 2024Бывший СССР

Бывший боец «Ахмата» поднял чеченский флаг в Авдеевке

Служивший в «Ахмате» военный Лаптев поднял флаг Чечни в Авдеевке

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Курганский военнослужащий Владимир Лаптев, который ранее служил в спецназе «Ахмат», поднял флаг Чечни в Авдеевке. Об этом он рассказал URA.ru.

«Подняли чеченский флаг в Авдеевке», — сказал бывший военный «Ахмата». Лаптев добавил, что носил с собой чеченский флаг со времен службы в спецназе.

Авдеевка, расположенная под Донецком, перешла под контроль российских сил 17 февраля. Через два дня российские войска заняли более выгодные рубежи в районе города. В тот же день Минобороны сообщило об установлении контроля над авдеевским коксохимическим заводом.

27 февраля украинская армия покинула часть позиций на второй линии обороны у села Орловка на авдеевском направлении после массированных ударов ВС России.

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      Кристина Есикова
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