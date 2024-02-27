Еврокомиссия заявила об отсутствии решения по отправке войск на Украину

Еврокомиссия: у стран ЕС пока нет общего решения об отправке войск на Украину

Пресс-секретарь Еврокомиссии по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано сообщил об отсутствии общего решения Евросоюза (ЕС) об отправке войск на Украину. Об этом сообщает ТАСС.

«Нет решения на уровне ЕС отправить войска на Украину. Вопрос, как поддержать Украину в военном плане, — это ответственность стран-членов и их суверенные решения», — отметил Стано.

27 февраля французский президент Эммануэль Макрон отметил, что официальное решение об отправке европейских войск на Украину пока не принято, однако он подчеркнул, что такую возможность исключать не стоит. Это заявление привело к критике Макрона со стороны лидеров других европейских стран.

В России также отреагировали на слова французского лидера. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что в голову Макрону ударила моча, а после у политика случилось недержание речи.