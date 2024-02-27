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14:57, 27 февраля 2024Мир

Еврокомиссия заявила об отсутствии решения по отправке войск на Украину

Еврокомиссия: у стран ЕС пока нет общего решения об отправке войск на Украину

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Пресс-секретарь Еврокомиссии по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано сообщил об отсутствии общего решения Евросоюза (ЕС) об отправке войск на Украину. Об этом сообщает ТАСС.

«Нет решения на уровне ЕС отправить войска на Украину. Вопрос, как поддержать Украину в военном плане, — это ответственность стран-членов и их суверенные решения», — отметил Стано.

27 февраля французский президент Эммануэль Макрон отметил, что официальное решение об отправке европейских войск на Украину пока не принято, однако он подчеркнул, что такую возможность исключать не стоит. Это заявление привело к критике Макрона со стороны лидеров других европейских стран.

В России также отреагировали на слова французского лидера. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что в голову Макрону ударила моча, а после у политика случилось недержание речи.

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      Лина Пивоварова
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