Фигуристы из США захотели получить медали командного турнира Игр-2022 в Париже

Фигуристы сборной США захотели получить золото Игр-2022 на Олимпиаде в Париже

Фигуристы сборной США захотели получить золото командного турнира Игр-2022 на летней Олимпиаде-2024. Об этом сообщила журналистка USA Today Кристин Бреннан в соцсети X.

Отмечается, что если Международный олимпийский комитет (МОК) одобрит идею, то церемония награждения пройдет на второй неделе Игр в Париже (с 4 по 11 августа) и будет включать в себя празднование в Доме США.

30 января медали командного турнира были перераспределены из-за дисквалификации и аннулирования результатов россиянки Камилы Валиевой. Сборная России переместилась с первой на третью строчку, золото перешло США, серебро — Японии.

29 января Валиеву дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения отсчитывается с момента взятия пробы — 25 декабря 2021 года. О том, что в ней были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина, стало известно после окончания командного турнира на Играх в Пекине.