Финляндия заявила об отсутствии планов по размещению своих войск на Украине

Президент Ниинисте: Финляндия не планирует размещать войска на Украине

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил об отсутствии у Хельсинки планов по размещению войск на Украине. Об этом он сообщил телеканалу MTV3.

Ниинисте отметил, что на встрече в Париже состоялась дискуссия о поддержке европейскими странами Украины, прежде всего, в материальном плане. Для покрытия потребностей Киева, возможно, «придется подумать о новых путях», рассказал он.

«Также была широкая дискуссия о других возможных военных и невоенных средствах. Широко разделялось мнение, что никакого военного присутствия предпринято не будет. Этой же позиции придерживалась и Финляндия», — подчеркнул президент.

Министр обороны Германии Писториус раскритиковал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке европейских военных на Украину и отметил, что «никто не поддержал предложение» французского лидера.