Лавров назвал тупиковой базу Запада по урегулированию конфликта на Украине

Лавров: база Запада по урегулированию конфликта на Украине абсолютно тупиковая

База, с которой Швейцария и другие западные страны пытаются работать по урегулированию украинского конфликта, представляет тупик. С таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров, его цитирует ТАСС.

«Советы главные заключаются в том, что собирайте как можно больше стран, обещайте что угодно, лишь бы они приехали», — сказал дипломат, добавив, что такая база в вопросе урегулирования является «абсолютно тупиковой».

По словам Лаврова, Евросоюз и Швейцария вместо конструктивного диалога предлагают президенту Украины Владимиру Зеленскому «посиделки» вокруг его «формулы мира» с обязательной «семейной фотографией».

«И чем больше на этой фотографии будет народу, тем более убедительно, как они считают, будет разъяснение, что вот Россия, значит, сейчас противостоит всему прогрессивному человечеству», — резюмировал министр.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина пригласит 160 стран на конференцию по мирному плану в Швейцарии.