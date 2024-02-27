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15:10, 27 февраля 2024Мир

Лавров назвал тупиковой базу Запада по урегулированию конфликта на Украине

Лавров: база Запада по урегулированию конфликта на Украине абсолютно тупиковая

Фото: Gleb Garanich / Reuters

База, с которой Швейцария и другие западные страны пытаются работать по урегулированию украинского конфликта, представляет тупик. С таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров, его цитирует ТАСС.

«Советы главные заключаются в том, что собирайте как можно больше стран, обещайте что угодно, лишь бы они приехали», — сказал дипломат, добавив, что такая база в вопросе урегулирования является «абсолютно тупиковой».

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По словам Лаврова, Евросоюз и Швейцария вместо конструктивного диалога предлагают президенту Украины Владимиру Зеленскому «посиделки» вокруг его «формулы мира» с обязательной «семейной фотографией».

«И чем больше на этой фотографии будет народу, тем более убедительно, как они считают, будет разъяснение, что вот Россия, значит, сейчас противостоит всему прогрессивному человечеству», — резюмировал министр.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина пригласит 160 стран на конференцию по мирному плану в Швейцарии.

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      Виктория Кондратьева
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