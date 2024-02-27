В Литве объяснили заявление Макрона об Украине

Министр обороны Литвы: Запад допускает отправку тренировочных миссий на Украину

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который допустил возможность отправки западных войск на Украину. Об этом он высказался в интервью LRT.

Анушаускас уточнил, что отправка военных НАТО на Украину предполагает их участие в тренировочных, а не военных миссиях. Этот вопрос находится на стадии рассмотрения, отметил он.

«Этот вопрос сейчас находится в стадии дискуссий, позиции могут и измениться... Идет просто поиск форм, как бы еще помочь Украине, в данном случае подавая очень четкий сигнал и России», — объяснил он.

Глава Минобороны добавил, что литовские военные сейчас обучают солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Великобритании, Германии и Литве. Для этого Вильнюс получил специальный мандат.

Ранее Макрон допустил, что, несмотря на отсутствие консенсуса, введение европейских военных на территорию Украины исключать нельзя. Он также заверил, что Запад не намерен начинать войну с Россией.