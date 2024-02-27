Сальдо отреагировал на план Украины по захвату Крыма

Херсонский губернатор Сальдо назвал план Украины по захвату Крыма иллюзией

План Украины по захвату Крыма — иллюзия «перемоги», считает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Его цитирует РИА Новости.

Так глава региона отреагировал на слова Владимира Зеленского, который заявил, что Украина подготовит новое контрнаступление, чтобы «развить успех в Черном море».

«Так там [на Украине] пытаются поддерживать иллюзию "перемоги". Все хорошо, прекрасная маркиза, хотя на самом деле киевский режим близок к краху», — заявил Сальдо.

Ранее глава военной разведки Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) объявил о «новых сюрпризах» и отсоветовал гражданскому населению передвигаться по Крымскому мосту, анонсировав атаки на него. Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал такое высказывание предпосылками к третьей мировой. В свою очередь, депутат Госдумы Михаил Шеремет счел слова Буданова форменным нацизмом.