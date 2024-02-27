Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:44, 27 февраля 2024Россия

Сальдо отреагировал на план Украины по захвату Крыма

Херсонский губернатор Сальдо назвал план Украины по захвату Крыма иллюзией
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Reuters

План Украины по захвату Крыма — иллюзия «перемоги», считает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Его цитирует РИА Новости.

Так глава региона отреагировал на слова Владимира Зеленского, который заявил, что Украина подготовит новое контрнаступление, чтобы «развить успех в Черном море».

«Так там [на Украине] пытаются поддерживать иллюзию "перемоги". Все хорошо, прекрасная маркиза, хотя на самом деле киевский режим близок к краху», — заявил Сальдо.

Ранее глава военной разведки Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) объявил о «новых сюрпризах» и отсоветовал гражданскому населению передвигаться по Крымскому мосту, анонсировав атаки на него. Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал такое высказывание предпосылками к третьей мировой. В свою очередь, депутат Госдумы Михаил Шеремет счел слова Буданова форменным нацизмом.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Хуситы ударили по подводным интернет-кабелям, связывающим Европу и Азию. Кому и чем это грозит?

      Россиян предупредили о росте трат на подарки к 8 Марта

      30 тысяч московских студентов прошли практику по-новому

      В Крыму оценили потери из-за энергетической блокады

      В Госдуме дали совет Макрону

      Китай создаст лунный пилотируемый корабль

      Принцесса рассказала о планах после публикации обнаженных снимков в Playboy

      Подруга Фредди Меркьюри решила избавиться от его дома

      Иностранцы назвали проводниц в российском поезде «большими и страшными»

      В российском городе мужчина сбросил студентку из Нигерии с балкона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше