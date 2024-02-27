Валиева вошла в состав жюри Высшей лиги КВН

Камила Валиева стала членом жюри высшей лиги КВН

Российская Фигуристка Камила Валиева стала членом жюри на второй игре 1/8 финала Высшей лиги КВН. Об этом сообщает ТАСС.

Ведущим мероприятия является шоумен Дмитрий Хрусталев. «Для нас все равно олимпийская чемпионка», — заявил он, представляя спортсменку.

24 февраля российский бобслеист Алексей Воевода, лишенный двух олимпийских золотых медалей за допинг, высказался о дисквалификации Валиевой. Он призвал спортсменку игнорировать отстранение.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021-го. По мнению суда, россиянка не смогла доказать, что принимала допинг триметазидин неумышленно.