Отстраненный за допинг бобслеист призвал Валиеву игнорировать дисквалификацию

Бобслеист Воевода призвал фигуристку Валиеву игнорировать дисквалификацию

Российский бобслеист Алексей Воевода, лишенный двух олимпийских золотых медалей за допинг, высказался о дисквалификации фигуристки Камилы Ввлиевой. Об этом сообщает «Газета.ру».

Воевода призвал спортсменку игнорировать отстранение. «Ей нельзя выступать на ледовых шоу? А кем это запрещено? Международным сообществом? Ну и пусть. Погодите: она катается в шоу, но не выступает же на официальных соревнованиях? Надо запомнить раз и навсегда: решения международных инстанций не должны быть для нас приоритетными», — завил он.

Ранее стало известно, что Валиева пропустит весенний тур команды Этери Тутберидзе.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года. По мнению суда, Валиева не смогла доказать, что принимала допинг неумышленно.