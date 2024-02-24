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09:52, 24 февраля 2024Спорт

Отстраненный за допинг бобслеист призвал Валиеву игнорировать дисквалификацию

Бобслеист Воевода призвал фигуристку Валиеву игнорировать дисквалификацию
Алексей Воевода

Алексей Воевода. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российский бобслеист Алексей Воевода, лишенный двух олимпийских золотых медалей за допинг, высказался о дисквалификации фигуристки Камилы Ввлиевой. Об этом сообщает «Газета.ру».

Воевода призвал спортсменку игнорировать отстранение. «Ей нельзя выступать на ледовых шоу? А кем это запрещено? Международным сообществом? Ну и пусть. Погодите: она катается в шоу, но не выступает же на официальных соревнованиях? Надо запомнить раз и навсегда: решения международных инстанций не должны быть для нас приоритетными», — завил он.

Ранее стало известно, что Валиева пропустит весенний тур команды Этери Тутберидзе.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года. По мнению суда, Валиева не смогла доказать, что принимала допинг неумышленно.

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      Алексей Гусев
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