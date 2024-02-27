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14:53, 27 февраля 2024Наука и техника

Восточный военный округ получит «Торнадо-С» и «Тор-М2»

Шойгу: Восточный военный округ получит более 200 единиц оружия в 2024 году
СюжетТорнадо в России

Фото: Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Восточный военный округ (ВВО) получит в 2024 году более 200 единиц техники и оружия, включая реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С», зенитные комплексы «Тор-М2» и бронеавтомобили «Тайфун». Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

«В рамках гособоронзаказа в 2024 году предусматривается поставка более двухсот единиц современных и модернизированных образцов техники, в том числе РСЗО "Торнадо-С", зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2" и боевые бронированные машины "Тайфун"», — сказал он на коллегии оборонного ведомства.

Ранее в феврале стало известно, что дивизион артиллерийского соединения Центрального военного округа приступил к освоению современных РСЗО «Торнадо-С» на полигоне в Астраханской области. Новое оружие позволит в разы увеличить дальность поражения объектов противника.

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В том же месяце представитель Ижевского электромеханического завода «Купол» сообщил, что предприятие работает над повышением боевых возможностей зенитного ракетного комплекса малой дальности «Тор» по борьбе с беспилотниками и высокоточным оружием.

В декабре представители предприятия «Ремдизель» сообщили, что бронемашины семейства «Тайфун» будут продвигать на экспорт.

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      Даниил Иринин
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