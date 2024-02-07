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09:23, 7 февраля 2024Наука и техника

Артиллеристы ЦВО освоят «Торнадо»

Артиллеристы ЦВО приступили к освоению современных РСЗО «Торнадо-С» на полигоне

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Дивизион артиллерийского соединения Центрального военного округа (ЦВО) приступил к освоению современных реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» на полигоне в Астраханской области. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО, передает ТАСС.

«В ходе обучения личный состав изучит тактико-технические характеристики, основы эксплуатации и боевого применения "Торнадо-С". В рамках практических занятий военнослужащие отработают навыки развертывания систем, заряжания, подготовки данных для стрельбы, производства залпов и корректировки огня. Завершающим этапом подготовки артиллерийских расчетов станет выполнение стыковочных стрельб на новой боевой технике», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обучение проводят в связи с перевооружением соединения с РСЗО «Ураган». Новое оружие позволит увеличить дальность поражения объектов противника более чем в три раза, а площадь поражения увеличится в полтора раза.

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«Торнадо-С» — это глубоко модернизированная версия РСЗО «Смерч». Боевая машина системы имеет 12 направляющих для пуска реактивных снарядов калибра 300 миллиметров. «Торнадо-С» получила автоматизированную систему управления наведением и огнем, а также снаряды с дальностью до 120 километров.

В ноябре источники «Известий» сообщили, что РСЗО «Ураган» в Российской армии постепенно заменят на высокоточные «Торнадо-С». На первом этапе новая техника поступит в окружные реактивные бригады и артиллерийские бригады общевойсковых армий.

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      Даниил Иринин
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