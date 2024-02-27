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23:31, 27 февраля 2024Мир

Слова Макрона об отправке войск в Россию назвали объявлением войны

Политик Филиппо назвал заявления Макрона об Украине объявлением войны России
Флориан Филиппо

Флориан Филиппо . Фото: Charles Platiau / Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который допустил возможность отправки западных войск на Украину. Об этом Филиппо высказался в беседе с РИА Новости.

Филиппо назвал высказывание Макрона объявлением войны России и подчеркнул, что западные страны стремятся к эскалации конфликта на Украине. По мнению политика, подобные заявление нельзя делать «ради позы».

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«Если вы отправляете дальнобойные вооружения, способные достичь Москвы, и отправляете войска в страну — как это называется? Это называется война. Это означает, что мы вступим войну с Россией, ядерной державой. А ядерная держава против другой ядерной державы — это называется мировая война», — подчеркнул политик.

Ранее Макрон допустил, что, несмотря на отсутствие консенсуса, введение европейских военных на территорию Украины исключать нельзя. Он также заверил, что Запад не намерен начинать войну с Россией.

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      Марина Совина
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