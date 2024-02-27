Слова Макрона об отправке войск в Россию назвали объявлением войны

Политик Филиппо назвал заявления Макрона об Украине объявлением войны России

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который допустил возможность отправки западных войск на Украину. Об этом Филиппо высказался в беседе с РИА Новости.

Филиппо назвал высказывание Макрона объявлением войны России и подчеркнул, что западные страны стремятся к эскалации конфликта на Украине. По мнению политика, подобные заявление нельзя делать «ради позы».

«Если вы отправляете дальнобойные вооружения, способные достичь Москвы, и отправляете войска в страну — как это называется? Это называется война. Это означает, что мы вступим войну с Россией, ядерной державой. А ядерная держава против другой ядерной державы — это называется мировая война», — подчеркнул политик.

Ранее Макрон допустил, что, несмотря на отсутствие консенсуса, введение европейских военных на территорию Украины исключать нельзя. Он также заверил, что Запад не намерен начинать войну с Россией.