Слова Макрона об отправке войск в Россию назвали объявлением войны
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который допустил возможность отправки западных войск на Украину. Об этом Филиппо высказался в беседе с РИА Новости.
Филиппо назвал высказывание Макрона объявлением войны России и подчеркнул, что западные страны стремятся к эскалации конфликта на Украине. По мнению политика, подобные заявление нельзя делать «ради позы».
«Если вы отправляете дальнобойные вооружения, способные достичь Москвы, и отправляете войска в страну — как это называется? Это называется война. Это означает, что мы вступим войну с Россией, ядерной державой. А ядерная держава против другой ядерной державы — это называется мировая война», — подчеркнул политик.
Ранее Макрон допустил, что, несмотря на отсутствие консенсуса, введение европейских военных на территорию Украины исключать нельзя. Он также заверил, что Запад не намерен начинать войну с Россией.