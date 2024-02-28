Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:03, 28 февраля 2024Бывший СССР

Заявление Кличко об эффекте домино для ВСУ после Авдеевки объяснили

Военный эксперт Перенджиев: говорить о снарядном голоде ВСУ пока рано

Фото: Reuters

Заявление брата мэра Киева Владимира Кличко об эффекте домино для Вооруженных сил Украины (ВСУ) после отступления из Авдеевки было сделано для того, чтобы Запад продолжил поставлять оружие на Украину, считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Так в беседе с «Лентой.ру» он объяснил прогноз Кличко.

«В данном случае это некая истерика, чтобы дали оружие, потому что иначе ВСУ ждет разгром. У них все время идут заявления по этому поводу. Но я не стал бы говорить, что у них совсем все плохо. Потому что они продолжают стрелять. Более того, у них остаются боеприпасы, которые они используют для стрельбы по мирным кварталам, по мирным жителям», — заявил Перенджиев.

Политолог напомнил, что 24 февраля ВСУ из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS обстреляли ресторан в Донецке, где в тот момент проходила свадьба.

Это свидетельствует о том, что говорить о снарядном голоде ВСУ пока рано. Но он может наступить. Вот они вовсю об этом и кричат

Александр Перенджиеввоенный политолог

«Самое главное здесь в том, что эти заявления не должны вводить Россию в заблуждение, что у них якобы нет оружия и снарядов. Освобождение Авдеевки показало, что с вооружением у ВСУ все хорошо. Потому что они там оставили огромное количество боеприпасов и военной техники. Это говорит о том, что, по крайней мере, группировка, которая находилась в Авдеевке, снабжалась вполне хорошо и ни в чем не нуждалась», — отметил он.

При этом Перенджиев добавил, что на каких-то участках украинским военным действительно может не хватать оружия.

«Также можно говорить о временных промежутках, когда есть эта нехватка. Но со временем она устраняется. Поэтому сказать, что у них вообще все плохо с боеприпасами, — это вранье. Потому что есть информация о том, что ВСУ вывозят боеприпасы из Греции, им их поставляет Финляндия, Швеция, и Южная Корея как-то подключается к этим вопросам», — сообщил военный политолог.

Все эти истеричные заявления разных лиц с Украины не дают ясной картины, что действительно происходит с боеприпасами у ВСУ

Александр Перенджиеввоенный политолог
Материалы по теме:
«Танец молодоженов теперь запомнится надолго». ВСУ ударили из HIMARS по ресторану в Донецке, где проходила свадьба
«Танец молодоженов теперь запомнится надолго». ВСУ ударили из HIMARS по ресторану в Донецке, где проходила свадьба
25 февраля 2024
«Фронт посыпался быстро» Почему войска Украины оставили Авдеевку и как это изменит ситуацию на фронтах СВО?
«Фронт посыпался быстро»Почему войска Украины оставили Авдеевку и как это изменит ситуацию на фронтах СВО?
20 февраля 2024

Ранее Владимир Кличко заявил, что без помощи Запада ВСУ ждет эффект домино после отступления из Авдеевки. Также он выразил свое непонимание отсутствия поставок вооружения, в том числе от США.

Россия взяла под контроль Авдеевку в Донецкой народной республике 17 февраля. Как доложил президенту России Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу, населенный пункт представлял собой мощный оборонительный узел ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Китай ответил на слова Макрона об иностранных войсках на Украине. Что сказали в Пекине?

      Российский солдат рассказал о давнем присутствии спецназа НАТО на Украине

      У самолета с пассажирами на борту отказал двигатель во время полета

      В Латвии предложили считать участие в выборах президента России преступлением

      Звезду «Дома-2» избили в Москве

      Стало известно о работе над цифровой платежной платформой стран БРИКС

      В Госдуме назвали предположительные темы послания Путина Федеральному собранию

      Раскрыты подробности судебного дела Крида против Роскомнадзора

      В России объявили о бесплатных концертах популярных артистов

      Уничтоженную ВСУ физическую защиту ЗАЭС восстановили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше