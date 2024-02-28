Заявление Кличко об эффекте домино для ВСУ после Авдеевки объяснили

Военный эксперт Перенджиев: говорить о снарядном голоде ВСУ пока рано

Заявление брата мэра Киева Владимира Кличко об эффекте домино для Вооруженных сил Украины (ВСУ) после отступления из Авдеевки было сделано для того, чтобы Запад продолжил поставлять оружие на Украину, считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Так в беседе с «Лентой.ру» он объяснил прогноз Кличко.

«В данном случае это некая истерика, чтобы дали оружие, потому что иначе ВСУ ждет разгром. У них все время идут заявления по этому поводу. Но я не стал бы говорить, что у них совсем все плохо. Потому что они продолжают стрелять. Более того, у них остаются боеприпасы, которые они используют для стрельбы по мирным кварталам, по мирным жителям», — заявил Перенджиев.

Политолог напомнил, что 24 февраля ВСУ из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS обстреляли ресторан в Донецке, где в тот момент проходила свадьба.

Это свидетельствует о том, что говорить о снарядном голоде ВСУ пока рано. Но он может наступить. Вот они вовсю об этом и кричат Александр Перенджиев военный политолог

«Самое главное здесь в том, что эти заявления не должны вводить Россию в заблуждение, что у них якобы нет оружия и снарядов. Освобождение Авдеевки показало, что с вооружением у ВСУ все хорошо. Потому что они там оставили огромное количество боеприпасов и военной техники. Это говорит о том, что, по крайней мере, группировка, которая находилась в Авдеевке, снабжалась вполне хорошо и ни в чем не нуждалась», — отметил он.

При этом Перенджиев добавил, что на каких-то участках украинским военным действительно может не хватать оружия.

«Также можно говорить о временных промежутках, когда есть эта нехватка. Но со временем она устраняется. Поэтому сказать, что у них вообще все плохо с боеприпасами, — это вранье. Потому что есть информация о том, что ВСУ вывозят боеприпасы из Греции, им их поставляет Финляндия, Швеция, и Южная Корея как-то подключается к этим вопросам», — сообщил военный политолог.

Все эти истеричные заявления разных лиц с Украины не дают ясной картины, что действительно происходит с боеприпасами у ВСУ Александр Перенджиев военный политолог

Ранее Владимир Кличко заявил, что без помощи Запада ВСУ ждет эффект домино после отступления из Авдеевки. Также он выразил свое непонимание отсутствия поставок вооружения, в том числе от США.

Россия взяла под контроль Авдеевку в Донецкой народной республике 17 февраля. Как доложил президенту России Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу, населенный пункт представлял собой мощный оборонительный узел ВСУ.

