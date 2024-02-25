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00:52, 25 февраля 2024Бывший СССР

«Танец молодоженов теперь запомнится надолго». ВСУ ударили из HIMARS по ресторану в Донецке, где проходила свадьба

ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по ресторану, где шла свадьба, пострадал сотрудник

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставленного Киеву западными союзниками, по ресторану в Донецке, где в этот момент проходила свадьба. Об этом рассказали сотрудники заведения и очевидцы корреспонденту РИА Новости.

Мы слышали два прилета. В этот момент в заведении находились порядка 50-60 человек. Свадьба у людей сегодня, медленный танец молодоженов теперь запомнится надолго

сотрудница ресторана в Донецке

Очевидец удара добавил, что один мужчина получил ранение. По его словам, сотрудник ресторана оказался под обломками, ему пытались оказать помощь, вызвали скорую.

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20 февраля 2024

ВСУ выпустили три ракеты из HIMARS

Как уточняет корреспондент «Известий» Евгений Быковский, ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS около 18:10 по московскому времени.

Удар пришелся по ресторану «Аркадия» в Донецке, возле заведения образовалась воронка от попадания снаряда, разбросаны осколки.

Над городом также сработала система противовоздушной обороны (ПВО), добавил журналист. Он также заявил о ранении 40-летнего местного жителя.

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4 февраля 2024

Пушилин подтвердил ранение мужчины после попадания из HIMARS

Информацию о ранении сотрудника подтвердил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в Telegram-канале.

При обстреле центра города в результате попадания ракеты РСЗО HIMARS у ресторана «Аркадия» тяжело ранен сотрудник — мужчина 1984 года рождения

Денис Пушилинглава ДНР

Он уточнил, что 24 февраля было зафиксировано шесть обстрелов, выпущено 15 боеприпасов с применением РСЗО HIMARS, ствольной артиллерии калибром 155 миллиметров и ударного беспилотника.

В Ворошиловском районе Донецка при обстреле пострадали двое, женщина получила ранения, мужчину спасти не удалось. Удар наносился из населенного пункта Зеленое Поле, добавил Пушилин.

В Зайцево боеприпасом, сброшенным с беспилотника, был ранен мужчина 1994 года рождения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, сказал глава ДНР.

Информацию подтвердил мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, в ходе удара ВСУ на проспекте Ватутина была ранена женщина 1955 года рождения. Кроме того, в результате обстрела также пострадал мужчина 1973 года рождения.

Военкор ВГТР Андрей Руденко в Telegram-канале отметил, что военные следователи Следственного комитета России зафиксировали попадания снарядов по территории Донецкой народной республики.

Он также сообщил, что ВСУ ударили по Никитовскому району Горловки, обстрелы ДНР велись в том числе с применением кассетных боеприпасов.

23 февраля мирные жители Горловки пострадали при атаке со стороны украинских военных, проинформировал мэр города Иван Приходько. Он также показал последствия обстрела поселка Короленко. На опубликованных кадрах видны разрушенные кровли жилых домов.

22 февраля мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что ВСУ повредили многоквартирный жилой дом в микрорайоне Текстильщик. Снаряд попал прямо в квартиру.

До этого сообщалось об ударе ВСУ из реактивной системы залпового огня «Град» по больнице имени Калинина в Донецке.

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      Марина Совина
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