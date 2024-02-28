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13:04, 28 февраля 2024Спорт

Описано наказание для Роналду в случае показа непристойного жеста в России

В РФС заявили, что Роналду отстранили бы на пять матчей за непристойный жест

Фото: Fabio Ferrari / Globallookpress.com

Бывший глава комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семен Андреев описал наказание для португальского нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, если бы тот показал непристойный жест во время матча в России. Его слова приводит РИА Новости.

Андреев заявил, что в России в таком случае футболиста могли бы наказать и отстранить на несколько матчей — от одного до пяти. Кроме того, ему бы грозил денежный штраф в размере от нескольких десятков тысяч до нескольких сотен тысяч рублей.

26 февраля Роналду показал непристойный жест после матча 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Шабаба» (3:2). Нападающий несколько раз помахал рукой в области паха. Отмечалось, что это было сделано в адрес скандировавших имя аргентинского форварда Лионеля Месси болельщиков «Аль-Шабаба».

Роналду перешел в «Аль-Наср» 30 декабря 2022 года. Контракт 39-летнего форварда рассчитан на два года.

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      Анастасия Борисова
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