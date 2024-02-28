Роналду объяснил непристойный жест в адрес скандировавших имя Месси фанатов

Криштиану Роналду объяснил непристойный жест после матча европейской привычкой

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду объяснил непристойный жест в адрес фанатов «Аль-Шабаба» после матча 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Его слова приводит Ariyadhiah.

Игрок отказался считать свой поступок позорным. «Я уважаю все клубы. Мой жест на эмоциях выражает силу и победу. Мы привыкли к подобному в Европе», — заявил форвард.

Ранее бывший глава комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семен Андреев описал наказание для Роналду, если бы тот показал непристойный жест во время матча в России. По его словам, в таком случае футболиста могли бы наказать и отстранить на несколько матчей — от одного до пяти.

26 февраля Роналду несколько раз помахал рукой в области паха. Отмечалось, что это было сделано в адрес скандировавших имя аргентинского форварда Лионеля Месси болельщиков «Аль-Шабаба».