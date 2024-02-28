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17:34, 28 февраля 2024Наука и техника

Российский «Сплав» увеличил выпуск снарядов

Минобороны: тульское НПО «Сплав» увеличило выпуск снарядов в четыре раза

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Тульское научно-производственное объединение (НПО) «Сплав» имени Ганичева увеличило выпуск снарядов в четыре раза. Об этом сообщило Министерство обороны России в Telegram.

«Генералу армии Сергею Шойгу представили новые производственные цеха завода, введенные в эксплуатацию в 2023 году, что позволило увеличить объем производства снарядов по всей номенклатуре выпускаемой продукции в четыре раза, а по некоторым позициям — в семь раз», — говорится в сообщении по итогу поездки на предприятие главы ведомства Сергея Шойгу.

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В декабре стало известно, что НПО «Сплав» запатентовало снаряд повышенной дальности для реактивных систем залпового огня. Боеприпас обладает улучшенными аэробаллистическими характеристиками и имеет повышенную точность.

В ноябре в «Ростехе» сообщили, что специалисты НПО «Сплав» создали неуправляемую авиационную ракету нового поколения. Боеприпас калибра 80 миллиметров получил высокоэффективный двигатель, который позволяет создавать на его основе перспективные корректируемые, управляемые и неуправляемые снаряды.

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      Даниил Иринин
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