Погба дисквалифицировали за допинг

Футболиста «Ювентуса» Поля Погба дисквалифицировали на четыре года за допинг

Футболиста «Ювентуса» Поля Погба дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает La Repubblica.

30-летнего полузащитника отстранили на четыре года. Отмечается, что суд не поверил версии защиты о случайном приеме вещества.

О проваленном допинг-тесте Погба стало известно в сентябре 2023-го. Сообщалось, что в пробе, взятой у француза 20 августа после матча первого тура чемпионата Италии, были обнаружены метаболиты тестостерона. Проба B, как и проба A, дала положительный результат.

Погба вернулся в «Ювентус» из «Манчестер Юнайтед» в июле 2022 года. Он заключил контракт с командой, за которую выступал с 2012-й по 2016-й, на правах свободного агента. Вместе с «Ювентусом» француз четырежды становился чемпионом Италии, дважды выигрывал Кубок и трижды — Суперкубок страны. Также хавбек стал чемпионом мира-2018 в составе сборной Франции.