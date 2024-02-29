Сборную России по хоккею наказали за отказ от наград на турнире в Белоруссии

ФХР отстранила тренера юниорской сборной России Титова на шесть месяцев

Федерация хоккея России (ФХР) наказала юниорскую сборную России (до 18 лет) за отказ от наград на международном турнире «Кубок будущего» в Минске. Об этом сообщается на сайте организации.

ФХР отстранила главного тренера юниорской сборной России Александра Титова от работы на шесть месяцев. Отмечается, что вратарь Петр Андреянов, а также нападающие Егор Сурин и Вадим Дудоров получили по три матча дисквалификации.

Юниорская сборная России отказалась от наград на «Кубке будущего» 10 февраля. Отечественные спортсмены в овертайме проиграли молодежной сборной Белоруссии, составленной из игроков не старше 20 лет, со счетом 5:6 и должны были получить медали за второе место.

После этого сенатор Белоруссии, бывший председатель Федерации хоккея страны Дмитрий Басков назвал поведение россиян недопустимым. Он посчитал, что это противоречит дружбе и поддержке, которые всегда были между странами.