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23:07, 29 февраля 2024Спорт

Сборную России по хоккею наказали за отказ от наград на турнире в Белоруссии

ФХР отстранила тренера юниорской сборной России Титова на шесть месяцев

Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Федерация хоккея России (ФХР) наказала юниорскую сборную России (до 18 лет) за отказ от наград на международном турнире «Кубок будущего» в Минске. Об этом сообщается на сайте организации.

ФХР отстранила главного тренера юниорской сборной России Александра Титова от работы на шесть месяцев. Отмечается, что вратарь Петр Андреянов, а также нападающие Егор Сурин и Вадим Дудоров получили по три матча дисквалификации.

Юниорская сборная России отказалась от наград на «Кубке будущего» 10 февраля. Отечественные спортсмены в овертайме проиграли молодежной сборной Белоруссии, составленной из игроков не старше 20 лет, со счетом 5:6 и должны были получить медали за второе место.

После этого сенатор Белоруссии, бывший председатель Федерации хоккея страны Дмитрий Басков назвал поведение россиян недопустимым. Он посчитал, что это противоречит дружбе и поддержке, которые всегда были между странами.

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      Анастасия Борисова
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