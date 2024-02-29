Сборную России по хоккею наказали за отказ от наград на турнире в Белоруссии
Федерация хоккея России (ФХР) наказала юниорскую сборную России (до 18 лет) за отказ от наград на международном турнире «Кубок будущего» в Минске. Об этом сообщается на сайте организации.
ФХР отстранила главного тренера юниорской сборной России Александра Титова от работы на шесть месяцев. Отмечается, что вратарь Петр Андреянов, а также нападающие Егор Сурин и Вадим Дудоров получили по три матча дисквалификации.
Юниорская сборная России отказалась от наград на «Кубке будущего» 10 февраля. Отечественные спортсмены в овертайме проиграли молодежной сборной Белоруссии, составленной из игроков не старше 20 лет, со счетом 5:6 и должны были получить медали за второе место.
После этого сенатор Белоруссии, бывший председатель Федерации хоккея страны Дмитрий Басков назвал поведение россиян недопустимым. Он посчитал, что это противоречит дружбе и поддержке, которые всегда были между странами.