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15:08, 1 марта 2024Спорт

Названа новая причина задержания осужденного легионера «Спартака» в Дубае

Журналист Карпов: Квинси Промеса задержали в ОАЭ из-за бегства с места ДТП

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Футболиста «Спартака» Квинси Промеса задержали в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) из-за бегства с места ДТП на территории страны. Новую причину произошедшего назвал журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По словам источника, сейчас сторона Промеса пытается решить вопрос, а прокуратура Нидерландов сделала запрос об экстрадиции только после того, как узнала о задержании в Дубае 32-летнего форварда. Telegram-канал SHOT отмечает, что суд по делу футболиста в ОАЭ планируется 4 марта. Промесу может грозить до трех лет тюрьмы и экстрадиция в Нидерланды.

Ранее Mash сообщил, что Промеса задержали из-за запроса нидерландской стороны. 16 февраля он был объявлен в международный розыск.

29 февраля футболист был задержан на погранконтроле в аэропорту Аль-Мактум в Дубае. Голландца доставили в отделение полиции, его сопровождали сотрудники службы безопасности красно-белых. 14 февраля Промеса на родине приговорили к шести годам лишения свободы за участие в контрабанде наркотиков. Летом 2023-го он получил 18 месяцев тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.

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      Алексей Гусев
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