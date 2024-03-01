Названа причина задержания осужденного легионера «Спартака» в Дубае

Квинси Промеса задержали в Дубае из-за обращения прокуратуры Нидерланддов

Футболиста «Спартака» Квинси Промеса задержали в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) из-за обращения прокуратуры Нидерландов. Такую причину назвал Mash.

По информации источника, голландская сторона требует от властей ОАЭ выдать игрока. В Эмиратах запросили дополнительные документы, чтобы решить вопрос об экстрадиции. У прокуратуры Нидерландов на это есть 48 часов. Менеджеры Промеса обратились за помощью к адвокатам, в том числе российским.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова оценила возможность помочь Промесу. По ее словам, российские власти бессильны, так как футболист не является гражданином страны.

29 февраля футболист был задержан на погранконтроле в аэропорту Аль-Мактум в Дубае. Голландца доставили в отделение полиции, его сопровождали сотрудники службы безопасности красно-белых. 14 февраля Промеса на родине приговорили к шести годам лишения свободы за участие в контрабанде наркотиков. Летом 2023-го он получил 18 месяцев тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.