«Проспал наших и решил весь исход битвы». Российский военный раскрыл подробности прорыва обороны ВСУ в Авдеевке

Проспавший наступление ВС РФ пулеметчик ВСУ решил исход битвы за Авдеевку

Прорвать оборону Авдеевки российским войскам помог пулеметчик Вооруженных сил Украины (ВСУ), не заметивший начало штурма города. О подробностях операции рассказал российский военный, участвовавший во взятии под контроль украинского укрепрайона. С ним пообщался военный корреспондент Денис Григорюк.

Вон там в посадке сидел пулеметчик, проспал наших и решил весь исход битвы за Авдеевку. Наши их отрезали, всю ночь долбили [опорный пункт] «Чебурашку» и воинскую часть российский военный

Как российские войска прорвали оборону Авдеевки?

Военный вместе с военкором проехались по маршруту, ведущему к городу, по которому шли российские войска. Они обратили внимание на посадку — это место около дороги, окруженное немногочисленными деревьями. Именно здесь, по словам российского бойца, сидел украинский пулеметчик. Его ликвидировали российские штурмовики.

Фото: Reuters

Наутро прорвавшиеся в район российские военные заняли воинскую часть, в том числе территорию «опорника» «Чебурашка». Тем временем для отрядов ВСУ ситуация усложнилась: им негде было спрятаться, так как в поле у города не было подготовленных позиций или траншей.

[ВСУ] пытались закрепиться в домах. В город зашли: штурмовой отряд, стрелковый батальон, второй батальон, все, кроме первого батальона. Все сюда зашли, начали зачищать, и все — Авдеевка рухнула российский военный

26 февраля российские войска взяли под контроль поселок Ласточкино под Авдеевкой. В боях на данном направлении участвовали подразделения российской группировки войск «Центр». Авдеевка под Донецком перешла под контроль российских сил 17 февраля.

Украинский военный рассказал о действиях ВСУ по обороне Авдеевки

О прорыве обороны Авдеевки вспомнил и младший сержант ВСУ Дмитрий Дядчук. Он ждал неделю, чтобы сдаться российским военным в городе. Украинский военный оказался в Авдеевке за неделю до начала штурма. Он рассказал, что при штурме он потерял всех своих сослуживцев, а при отступлении попал под огонь украинских частей.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Дядчук утверждает, что он не был в курсе, что его подразделение направляется именно в Авдеевку. Военное руководство не уточняло, куда именно везут солдат, ограничившись информацией, что их везут в Донецкую область. По его наблюдениям, ВСУ потеряло много солдат при боях в Авдеевке.

При этом украинский военный назвал отступление из Авдеевки хаотичным и несвоевременным. В частности, украинские военные поздно получили команду об отступлении. При этом, вспоминает Дядчук, у него с собой не было рации и он не мог связаться с украинскими подразделениями. Он не был в курсе отступления ВСУ и не разбирался в городском ландшафте, чтобы найти пути отхода.