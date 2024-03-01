Япония ввела санкции против «Калашникова» и «Уралвагонзавода»

Япония ввела санкции против «Калашникова», «Алмаз-Антея» и «Уралвагонзавода»

Япония ввела санкции против 12 физических лиц и 36 организаций, связанных с Россией, из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японский кабмин.

Так, Токио вводит экспортные ограничения против концернов «Калашников», «Алмаз-Антей», «Уралвагонзавода», компаний «Ангстрем», «Авиадвигатель», «Аэроскан», «Нева Электроника», НПО «Аврора», «Импульс», КБ «Новатор». Также под рестрикции попали НПО «Базальт», Объединенная судостроительная корпорация, ФГУП «Атомфлот» и АО «ГТЛК».

Кроме того, персональные санкции, предусматривающие заморозку активов, были введены, в частности, против уполномоченной по правам ребенка в Калужской области Ирины Агеевой, ее коллеги из Ростовской области Ирины Черкасовой, омбудсмена Чечни Мансура Солтаева, главы Чечни Муслима Хучиева и командира специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чечне Замида Чалаева.

25 февраля премьер-министр Японии Фумио Кисида в разговоре с журналистами рассказал, что правительство страны готовит новые ограничения для российских компаний и физических лиц.

Ранее стало известно, что страны G7 собираются принудить Москву компенсировать убытки Украине, передав Киеву замороженные активы России. Государства «Большой семерки» ищут возможности использовать данные активы для поддержки Киева. Кроме того, они продолжат вводить ограничения против поддерживающих Россию стран.