Австралийский теннисист поддержал дисквалифицированного Рублева

Австралийский теннисист Кирьос заявил, что Рублев не заслужил дисквалификацию

Австралийский теннисист Ник Кирьос в соцсети X поддержал дисквалифицированного россиянина Андрея Рублева.

«Сочувствую Рублеву. Он не заслужил дисквалификацию», — заявил Кирьос. Он также выразил уважение сопернику россиянина казахстанцу Александру Бублику, который был готов продолжить игру.

1 марта во время полуфинального матча с Бубликом на турнире серии ATP-500 в Дубае Рублев по-русски выругался на линейного арбитра за принятое не в его пользу решение. Другой судья перевел сказанное, после чего Рублева дисквалифицировали, лишили заработанных на турнире призовых и рейтинговых очков.

Рублев занимает пятое место в рейтинге ATP. Из-за инцидента на следующей неделе он опустится на шестую строчку.