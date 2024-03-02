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05:05, 2 марта 2024Мир

Байден отказался комментировать возможность контактов с Путиным по Украине

Байден отказался комментировать возможность переговоров с Путиным по Украине
СюжетПротесты в России
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Джо Байден отказался комментировать возможность контактов с российским лидером Владимиром Путиным и перспективы переговоров об урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«С Путиным? По Украине?» — переспросил Байден, когда корреспондент агентства задал ему вопрос, не считает ли он, что пришло время для переговоров о мире на Украине и контактов с Путиным.

Беседа с журналистами проходила вечером в пятницу, 1 марта, в Белом доме.

22 февраля посольство России в Вашингтоне выразило протест в связи с оскорблениями Байдена в адрес Путина.

Байден оскорбил Путина на закрытом мероприятии для доноров в рамках сбора денег для своей предвыборной кампании. Американский лидер употребил в адрес российского коллеги фразу crazy S.O.B. («сумасшедший сукин сын»). В Белом доме объяснили его слова беспокойством за национальную безопасность.

Сам Путин отреагировал на оскорбления со стороны Байдена. «Судя по тому, что он сейчас сказал, я абсолютно прав. Потому что это адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны», — сказал он.

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      Марина Совина
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