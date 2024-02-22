В Белом доме объяснили оскорбительные слова Байдена о Путине

Белый дом: слова Байдена о Путине вызваны беспокойством за нацбезопасность

Оскорбительные слова президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине вызваны беспокойством за национальную безопасность. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, его слова приводит РИА Новости.

«У нас имеется серьезное беспокойство относительно национальной безопасности, когда речь идет о России… И президент сфокусирован на этом, когда говорит об угрозах и вызовах, исходящих от Владимира Путина и от России», — сказал Кирби.

Ранее 22 февраля посольство России в Вашингтоне выразило протест в связи с оскорблениями Байдена в адрес Путина. «Мы направили жесткую ноту протеста о возмутительном характере и недопустимости оскорблений со стороны американского руководства в адрес российского президента», — сообщил посол Анатолий Антонов.

Сам Путин уже успел отреагировать на оскорбления со стороны Байдена. «Судя по тому, что он сейчас сказал, я абсолютно прав. Потому что это адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны... Он же не может мне сказать: "Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог"», — сказал российский лидер.

Байден оскорбил Путина на закрытом мероприятии для доноров в рамках сбора денег для своей предвыборной кампании. Американский лидер употребил в адрес российского коллеги фразу crazy S.O.B. («сумасшедший сукин сын»).